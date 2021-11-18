اليوم السابع
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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.88 دولار و77.65 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:00 م
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.88 دولار و77.65 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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شهدت أسعار النفط اليوم تراجعا، حيث سجلت 79.88دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.65دولار للبرميل.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وهذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وعبر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمس الأربعاء، عن وجود حاجة لمزيد من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أنه لا يقبل أن يدفع الأميركيون المزيد من المال مقابل ارتفاع هذه الأسعار.

وكان من بين الإجراءات الأخيرة المتخذة، الإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام الأمريكي، وخفضت الولايات المتحدة مخزونها البترولي الاستراتيجي 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 2003.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين هبطت الأسبوع الماضي إلى 212 مليون برميل، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي إلى 123.7 مليون برميل، أدنى مستوى منذ أبريل 2020.


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