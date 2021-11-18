اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بمشاركة مصر وقبرص والإمارات..

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا -11 ) فى اليونان

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:27 ص
انطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا -11 ) فى اليونان القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك (ميدوزا-11)، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية، فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.
 
يشارك فى التدريب من الجانب المصرى، حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، وكذلك مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجى.
 
بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحرياً عابراً جنوب شرق جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة فى التدريب.
 
 ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإداراة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحرى والجوى بمشاركة عناصر  القوات الخاصة.
 
يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية، ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة.
 
 
 

القوات المسلحه

ميدوزا ١١

الجيش المصرى

تدريبات مشتركه

التدريب البحرى المشترك فى اليونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفريق عبد المنعم التراس: نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا لإعداد كوادر بشرية مدربة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:52 م

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى "بشير 22"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:16 ص

"وزير الدولة للإنتاج الحربى" يزور الجناحين المصرى والإماراتى فى "إكسبو 2020"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:26 ص

وزير الإنتاج الحربى يزور شركات إماراتية للصناعات الدفاعية خلال مشاركته بمعرض دبى للطيران

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:57 م

برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة