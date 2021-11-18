العثور على جثة سيدة مسنة مقيدة ومقتولة داخل منزلها فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى قرية تلبانة، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية على جثة سيدة مسنة، مقيمه بمفردها داخل منزلها، مذبوحة، ومقيدة داخل شقتها فى ظروف غامضة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمامور مركز المنصورة، بالعثورعلى جثة سيدة مسنة، مذبوحة، داخل مسكنها.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعة (أ ل ر- 62 سنة)، ومقيمة بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، وتبين أنها مقيدة اليدين، ومذبوحة من الرقبة.

وتجري المباحث التحريات حول الواقعة، ولاتزال الجثة موجودة داخل المنزل فى انتظار وصول النيابة العامة للمعاينة، قبل نقلها إلى مشرحة المستشفي المنصورة الدولي.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تقيم فى المنزل ملكها، وزوجها متوفى، وأبناؤها سافروا منذا أربعة أيام إلى أحدى الدول العربية حيث يعملون بها ، وتبين أن زوجة شقيق المتوفية هي من اكتشفت الحادث، وذلك بعد أن تركتها منذ ساعة، وعاودت الاتصال بها مرة أخرى ولم تقوم بالرد عليها، فعادت لها مرة أخرى فوجدتها مقيدة بالكرسي ومذبوحة.