الصين تنتقد فتح مكتب تمثيل لتايوان فى ليتوانيا وتؤكد: "خطوة فاضحة"

كتب محمد جمال

انتقدت الصين فتح سفارة تايوانية بحكم الأمر الواقع في ليتوانيا ووصفته بأنه "خطوة فاضحة"، مشددة على أن أي تحرك يسعى إلى دعم استقلال تايوان "محكوم عليه بالفشل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين". وأضافت: "نطالب الجانب الليتواني بتصحيح قراره الخاطئ على الفور".



وأعلنت تايبيه الخميس، أنها فتحت مكتباً رسمياً في فيلنيوس مستخدمة اسم تايوان، في خطوة دبلوماسية مهمة تحدت حملة الضغوط التي تمارسها بكين.



وجاء في البيان الصادر عن بكين أن "الحكومة الليتوانية وافقت ضاربة عرض الحائط بالمعارضة القوية والثني المتكرر من جانب الصين، عن فتح ما يسمى بـمكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا".