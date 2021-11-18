الصيام يومين في الأسبوع يساعد مرضى السمنة المفرطة فى إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الصيام يومين في الأسبوع يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على التخلص من الوزن الزائد، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

ووجد الباحثون أن الصيام المتقطع 5: 2، الذي يتضمن يومين من تقييد السعرات الحرارية بشدة (500 سعرة حرارية للنساء، و600 سعرة حرارية للرجال) وخمسة أيام من الأكل المعقول، تم تصنيفه بدرجة أعلى من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في الدراسة لأنه كان سهلًا للمتابعة.

وقالت كاتي مايرز سميث، أخصائية نفسية وزميلة أبحاث أولى في جامعة كوين ماري بلندن "إن الأطباء قد يرغبون في النظر في تضمين النظام الغذائي 5: 2 كجزء من نصائحهم القياسية لإدارة الوزن لمرضى السمنة."

وشملت الدراسة 300 شخصا يعانون من السمنة المفرطة واتبع المشاركون إما نظام 5: 2 أو نهجًا أكثر تقليدية لفقدان الوزن يشدد على تناول المزيد من الخضار والأطعمة الكاملة الحبوب، والاستغناء عن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، وتناول حصص أصغر وممارسة الرياضة.

وقالت الدراسة إن نتائج كلا النهجين كانت متشابهة للغاية و "متواضعة".

في 6 أشهر ، فقد أولئك الذين يستخدمون نظام 5: 2 الغذائي ، في المتوسط ​​، 1.8 كيلوجرام مقارنة بـ 1.7 كيلوجرام في نصيحة النظام الغذائي القياسي.

في 12 شهرًا ، كانت هذه الأرقام 1.9 كيلوجرام و 1.8 كيلوجرام على التوالي.

فقد حوالي 18٪ من متبعى الحميات بنسبة 5: 2 ما لا يقل عن 5٪ من وزن أجسامهم بعد عام واحد مقارنة بنسبة 15٪ باستخدام الطريقة التقليدية.

من المجموعة التي تتبع نظام 5: 2 الغذائي، حضر نصفهم ست جلسات دعم جماعي للأسابيع الستة الأولى بعد جلسة المعلومات الأولية.

كان المشاركون إيجابيين بشأن الأساليب المختلفة لفقدان الوزن، لكن أولئك الذين يتبعون نظام 5: 2 كانوا أكثر عرضة للتوصية به للآخرين وقالوا إنهم كانوا أكثر عرضة لمواصلة هذا النهج.

كان الأشخاص الذين اتبعوا الإرشادات التقليدية لفقدان الوزن أكثر عرضة لتجربة استراتيجيات أخرى مثل Weight Watchers أو Slimming World أو الأنظمة الغذائية الأخرى.

ويعتقد بعض الخبراء أن التناوب بين الصيام وتناول الطعام يمكن أن يحسن الصحة الخلوية عن طريق تحفيز التحول الأيضي.

في التحول الأيضي، تستهلك الخلايا مخزونها من الوقود وتحول الدهون إلى طاقة - "التبديل" من تخزين الدهون إلى حفظ الدهون.

وفوائد الصيام المتقطع تتمثل فى أنه يقلل من ضغط الدم، ويساعد في إنقاص الوزن، وتحسين طول العمر ، وفقًا لمراجعة الدراسات السابقة على الحيوانات والبشر التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

والصيام المتقطع ليس مناسبا للجميع، لا سيما النساء الحوامل وذوي الحالات الطبية مثل مرض السكري أو اضطرابات الأكل.