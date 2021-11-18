"التحدى.. شهادات بعيون الآخرين".. تصريحات عضوة بالكونجرس تشيد بالإصلاح الاقتصادى فى مصر

كتب: أحمد عرفة - رامى محيى الدين

عرض فيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، تصريحات اليانا روس ليتينين عضوة في الكونجرس الأمريكي، التي أشادت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى في مصر.

وخلال الفيلم الوثائقى، قالت عضوة في الكونجرس الأمريكي، إنه بعد سنوات من الوجود فيما بدا أنه حافز أزمة الاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الازدياد ، ويشترى المستثمرون السندات المصرية وتلاشى النقص في العملة الأجنبية في ظل إجراءات التقشف الصعبة المعول بها بالفعل .

وتابعت عضوة في الكونجرس الأمريكي: من الضرورة أن يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون، الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".