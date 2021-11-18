الأرصاد تحذر: انخفاض حرارة الجو 4 درجات وأمطار غزيرة ورعدية تبدأ السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تتعرض اعتبارا من السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومع يوم السبت 20 نوفمبر، تتعرض البلاد، أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة

كما يشهد السبت ، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.