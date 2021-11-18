الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية السبت

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من السبت المقبل ، مشيرة إلى أن هذه الحالة ستؤثر على المحافظات الشمالية والوجه البحرى والقاهرة بسبب منخفض جوى يصاحبه حالة من عدم الاستقرار مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على المحافظات الشمالية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وبعض مناطق الوجه البحرى ومدن القناة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن حالة عدم الاستقرار التى ستشهدها البلاد يصاحبها أيضا انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مع نشاط للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة.

وعن طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.