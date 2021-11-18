3 نصائح تجعلك أكثر تفاؤلا.. أبرزها التأمل

فاطمة ياسر

الشعور باليأس والإحباط من أخطر المشاكل النفسية التى تسبب بعض الآلام، وتؤدى إلى عدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعى، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع facty بعض النصائح التى تساعد فى تخطى هذه المرحلة والتفاؤل، ومنها:

- التأمل:

من أكثر الطرق التى يمكن الوصول إليها لتحسين الصحة العقلية ممارسة التأمل، من خلال القيام بتمارين اليوجا أو الأنشطة المماثلة، فتشير الدراسات إلى أن ممارسة التأمل يمكن أن تقلل من مشاعر اليأس والأعراض الأخرى للقلق والاكتئاب.

- الاهتمام بهواياتك:

إن امتلاك هواية أو اهتمام بعيدًا عن المسئوليات التقليدية طريقة لمكافحة مشاعر اليأس، فوجدت دراسة أجريت على أشخاص يعملون أكثر من 60 ساعة فى الأسبوع أن أولئك الذين يمارسون هوايات خارج العمل لديهم أعراض أقل بكثير من ضعف الصحة العقلية، كما توصلت دراسة أخرى إلى نتائج مماثلة أشارت أيضًا إلى أن الهوايات تحمى من الأعراض المستقبلية للاكتئاب والقلق وتدفعنا للتفاؤل.

- الاهتمام بالتغذية الصحية:

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائى صحى فى التخلص من مشاعر اليأس والاكتئاب والقلق، لذا ينصح الخبراء بضرورة تقليل السكر كالحلويات والمشروبات الغازية، والإكثار من تناول الألياف.