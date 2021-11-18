أخبار مصر.. الأمير تشارلز والأميرة كاميلا يصلان القاهرة فى زيارة تاريخية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمان من عمان فى زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولى العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية فى العالم.

واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة، حيث تم استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر، مُشددةً على استمرار الدولة في إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل "تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG"، وعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل في تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والإنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهراً، والتطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهراً.

التموين تفتتح أول فرع لكبرى السلاسل التجارية باستثمارات فرنسية بالتجمع الخامس

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أول فرع لكبرى الشركات الفرنسية بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه، حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا والخامس على مستوى العالم.

ويتضمن هذا المنفذ 25 ألف صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية، ويتم طرحها بأسعار مناسبة، وذلك فى إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

وصرح الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشركة الفرنسية اتفقت علي افتتاح 15 منفذا ما بين هايبر وسوبرماركت خلال السنوات الخمس القادمة بالشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومن المتوقع ان يصل حجم استثمارات هذه الفروع نحو مليار جنيه على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في إطار العمل على جذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية بعدما شهد هذا القطاع دخول استثمارات عديدة لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية ذات أنشطة متنوعة ومختلفة.

مجلس الوزراء: مصر ضمن أفضل 5 دول إفريقية بأمن الطاقة والعدالة فى توزيعها

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله ترتيب مصر في مؤشر الطاقة العالمي 2021 والصادر عن مجلس الطاقة العالمي، والذي يعد بمثابة تأكيدًا جديدًا على جهود مصر الإيجابية في مكافحة تغير المناخ، بتقدم ترتيبها الملحوظ لتأتي في المركز 54 عالميًّا من بين 101 دولة والثاني إفريقيًّا، مقارنةً بالترتيب 78 عالميًّا في2020 من بين 108 دولة والثامن إفريقيًّا.

تقوم منهجية المؤشر على مقارنة ترتيب أنظمة الطاقة عالميًّا وتقييم أداء نظام الطاقة فيها؛ مما يعكس التوازن والمتانة في أبعاده الثلاثة؛ وهي: أمن الطاقة وعدالة توزيع الطاقة واستدامة الطاقة، ولكلٍّ منها وزن نسبي، وتُشكّل مجتمعةً مجموعة نقاط من (صفر: 100)؛ حيث إن 100 تعني الأفضل أداءً والعكس صحيح.

الأرصاد تحذر: انخفاض حرارة الجو 4 درجات وأمطار غزيرة ورعدية تبدأ السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض اعتبارا من السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومع يوم السبت 20 نوفمبر، تتعرض البلاد، أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة

كما يشهد السبت ، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

رئيس المنطقة الاقتصادية: 3 تحالفات عالمية تقدمت لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد".

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، رؤية الهيئة لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كأحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلا: إن الطلب العالمي خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، في ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في إنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها لقمة المناخ COP27 المقرر انعقادها عام 2022.

وأضاف أن مصر تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع فيها؛ اعتمادا على ما تتمتع به من إرادة ودعم سياسيين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بلدنا لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.

القبض على ممرضة تبيع شهادات لقاح كورونا بـ100 جنيه فى أسيوط

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط، من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ100جنيه.



كانت معلومات قد وردت لوحدة مكافحة الفساد، يفيد بقيام ممرضة بإحدي الوحدات الصحية بمحافطة أسيوط ببيع وتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا مقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.



وتم تشكيل فريق من ضباط قسم شرطة أول، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم القبض على الممرضة وعرضها على النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

الأوقاف تطلق مشروع "صكوك الإطعام" بقيمة 300 جنيه للصك

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مشروع "صكوك الإطعام"، والذى يشمل التبرع أموال الزكاة والصدقات والكفارات، حيث يتم توجيه جميع المبالغ المجموعة لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق صك إطعام موحد قيمته 300 جنيه، ويشمل كل أنواع التبرع سواء أكان زكاة مال، أم صدقة ، أم كفارة ، أم نذرًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى انطلاقا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا" ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (متفق عليه).

وأضافت الأوقاف، أن المشروع يأتى أيضا بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق المشروع 142 مليون جنيه مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن التبرع فى مشروع صكوك الطعام عبر 5 حسابات بنكية أعلنتها عبر موقعها الإلكتروني.