اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تجربة روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:30 م
كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تجربة روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء تجربة روسيا الأخيرة لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، داعيةً إلى بذل جهود دولية لاستخدام الفضاء الخارجي بطريقة سلمية ومستدامة.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، اليوم الأربعاء، - "نعرب عن قلقنا بشأن تجربة روسيا الأخيرة لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وخاصة بشأن حقيقة أن عددًا كبيرًا من قطع الحطام المداري نتجت عن تلك التجربة".
وحثت الخارجية الكورية جميع الدول على استخدام الفضاء الخارجي بطريقة سلمية ومستدامة على المدى الطويل، من خلال الأعمال المسؤولة والتعاون في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة.
وأجرت روسيا يوم الاثنين الماضي تجربة صاروخية دمرت أحد أقدم أقمارها الصناعية في مدار الأرض، وهو "تسيلينا-د" الذي تم إطلاقه إلى المدار في عام 1982، حيث أثارت التجربة الانتقادات لأنها ولّدت العديد من قطع الحطام المداري التي يمكن أن تهدد الأقمار الصناعية لدول أخرى.

كوريا الجنوبية

روسيا

الأقمار الصناعية

كوريا الجنوبية وروسيا

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