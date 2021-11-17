اليوم السابع
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حبس مدير خزينة مكتب بريد السنبلاوين بالدقهلية بعد اكتشاف عجز 2.6 مليون جنيه

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:48 ص
حبس مدير خزينة مكتب بريد السنبلاوين بالدقهلية بعد اكتشاف عجز 2.6 مليون جنيه حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تجرى نيابة السنبلاوين بالدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيقات فى واقعة اكتشاف عجز داخل خزينة مكتب البريد بمدينة السنبلاوين، وذلك أثناء تفتيش مفاجئ من الهيئة على الفرع والخزينة، وتبين وجود عجز 2 مليون و600 ألف جنيه.

استمع مدير نيابة السنبلاوين إلى عدد من الموظفين ومدير الخزينة بمكتب البريد، والذى أشار إلى أن المبلغ المشار إليه صادر لأحد وكلاء ماكينات فورى الذى يتعامل مع الفرع، ولم يتم تحصيلها منه حتى الآن.

وأضاف خلال التحقيقات أن هناك علاقة ود بينه وبين مندوب الشركة، والذى طلب منه ضخ المبلغ داخل ماكينة فورى لحين السداد أول الأسبوع، وبالفعل تم وضع المبلغ فى رصيد ماكينة فوري، وبعد أن تم الجرد بالخزينة تبين عجز فى العهد بذات المبلغ.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء مندوب شركة فورى لسؤاله، والذى أشار إلى أنه قام بتوريد المبلغ ويحمل إيصالات من فرع البريد، وتقدم بأصل الإيصال المتحصل من مكتب البريد، فقررت النيابة العامة حبس مدير الخزنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت هيئة البريد مراجعة الحسابات بالفرع لمدة ثلاثة سنوات ماضية، كما أمرت بنقل عدد من الموظفين بالمكتب إلى فروع أخرى لحين الانتهاء من التحقيقات.


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