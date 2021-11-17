اليوم السابع
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المؤبد لــ5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار بالبشر فى أخميم بسوهاج

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:01 م
المؤبد لــ5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار بالبشر فى أخميم بسوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار بالبشر، بدائرة مركز أخميم.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الحالى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من  ع . م 51 سنة عامل، و  م . أ 48 سنة صاحب مكتب استيراد، و  أ . م 28 سنة عامل، و  إ . ح 25 سنة عامل، و  أ . م 45 سنة عامل، تهمة الإتجار بالبشر، بأن قاموا بجمع أكثر من 11 طفلا ونقلهم وتسليمهم للعمل بمنطقة العوينات بالمزارع المختلفة، للحصول على ربح من ورائهم مستغلين ضعف حالتهم الاقتصادية وذويهم، حال كون المجنى عليهم أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاما، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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