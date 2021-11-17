الاتحاد الأوروبى: مصر شريك يمكن الاعتماد عليه فى قضايا المهاجرين

كتب محمد عبد المجيد

قالت إيلفا يوهانسون مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد ممتن كثيرا للتعاون الجيد مع مصر ، فهى شريك يمكن الاعتماد عليه بالنسبة إلى الاتحاد، مشيرة إلى أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وبإمكاننا معا مواجهة كل أوجه الهجرة.

وأضافت مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، خلال لقاء خاص على قناة سكاى نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نعمل على محاولة الحد من الهجرة غير النظامية من جانب، فضلا عن تعزيز التعاون وتحسين المسارات القانونية التى يستخدمها الناس الذين يرغبون بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي من جانب آخر.

وأشارت إيلفا يوهانسون مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، إلى أن هذه هي المناقشات التى يخوضونها فى الاتحاد، مؤكدة على أنهم مستعدون على زيادة التمويل بشكل ملحوظ، لأننا مسرورون بالتعاون الجيد مع مصر.