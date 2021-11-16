نيابة الأقصر تأمر بحبس 3 لصوص خطفوا هاتف سيدة وقتلوا شابا حاول مطاردتهم

الأقصر – أحمد مرعى

أمرت نيابة الأقصر بحبس 3 متهمين كونوا عصابة تخصصت فى نشل متعلقات المواطنين باستخدام دراجة بخارية، بعد القبض عليهم بمعرفة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بتهديد السلاح فى وسط المدينة، وفروا هاربين وقام أحد شباب المنطقة بملاحقتهم ولكنهم سددوا له طعنة بسلاح أبيض أودت بحياته فى الحال.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الاقصر، إخطاراً من مأمور قسم بندر الأقصر، يفيد بمصرع الشاب "محمد.ا.ن" 28 سنة، لدى مطاردته لـ3 لصوص ومحاولته إعادة هاتف قاموا بسرقته من سيدة بشارع الإدريسي بمنطقة مزلقان نجع الخطباء شرق الأقصر، وعلى الفور كلف مدير أمن الأقصر قيادات مباحث الأقصر بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مجدى لطفى مدير المباحث الجنائيه بمديرية أمن الأقصر، وبقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، ورجال مباحث بندر الأقصر، وذلك لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين، حيث تبين من التحريات الأولية وقوع حادثة السرقة بشارع أحمد عرابى بمنطقة مزلقان نجع الخطبة، لدي قيام السيدة بالمرور فيه وأقدم 3 لصوص على سرقة هاتفها تحت تهديد السلاح، والتى استغاثت بالمواطنين حولها بالمنطقة، وقام الشاب "م.ا.ن" 28 سنة برفقة 2 شباب آخرين بالمنطقة بمطاردة المتهمين الذي فروا بالهاتف من المنطقة، وقام أحد اللصوص بطعن الشاب بسلاح أبيض ودفع دراجته البخارية ليسقط على الأرض قتيلاً فى الحال، وقام الشباب الباقون بمطاردة اللصوص حتى تمكنوا من ضبط أحدهم وفر الآخران هاربين.

بتكثيف التحريات والتحقيق وإعداد الأكمنة اللازم، تمكن فريق البحث بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس المباحث، ومعاونيه من ضبط بقية العصابة وهما إثنين من اللصوص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك لحين التصريح لذويه بالدفن، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.