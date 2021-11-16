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منسقة الأمم المتحدة تشكر مصر على إعطائها لقاح كورونا للاجئين.. وتؤكد: عمل رائع

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:25 م
منسقة الأمم المتحدة تشكر مصر على إعطائها لقاح كورونا للاجئين.. وتؤكد: عمل رائع إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة فى مصر
كتبت : هند المغربي

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تقدمت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر بالشكر لوزارة الصحة والسكان لرعايتها اللاجئين في مصر وإعطائهم اللقاح ضد فيروس كورونا، أسوة بالمواطنين المصريين.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إعطاء اللقاح للاجئين في مصر يولد الأمل.. إنه عمل رائع تضطلع به وزارة الصحة والسكان من خلال توفير لقاحات كوفيد 19 للاجئين الذين يعيشون في الإسكندرية."

وفى وقت سابق، قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إن "مشاركة مصر في رعاية قرار الجمعية العامة حول خطتنا المشتركة" تعكس التزامها القوي بتعددية الأطراف وإدراكها لدور الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ الأجندات العالمية الأساسية للتنمية، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخى"، جاء ذلك خلال منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.


الينا بانوفا

الأمم المتحدة

مصر

التنمية المستدامة

كورونا

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الصحة

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