اليوم السابع
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التحقيقات حول واقعة مصرع طفل على يد والده: الضرب المبرح سبب الوفاة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 11:41 م
التحقيقات حول واقعة مصرع طفل على يد والده: الضرب المبرح سبب الوفاة جثه _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة مصرع طفل خلال وصلة تعذيب تعرض لها على يد والده، أن والد المدنى عليه قام بالقيام على الطفل الضحية بالضرب المبرح، كما قام بتكبيله بالحبال وتقيده من قدميه ويديه، حتى فقد الوعى من شدة اللام والتنكيل الذى تعرض له من قبل والده، حتى تدخل أحد الجيران وقام بنقل الطفل على المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة التي تعرض لها على يد والده.

 

وأضافت التحقيقات أن والد الطفل الضحية، كشف عن أنه لم يكن يقصد ازهاق روح نجله، وأنه كان فقط يحاول تأديبه بعد تكرر تلقيه شكوى ضده لكثرة عدم انضباطه، فقرر تأديبه وضربه حتى يكف عن عدم الالتزام، ومراجعة دروسه في المدرسة، إلا أنه لم يتحمل ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل اسعافه.

 

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس عاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب نجله حتى فارق الحياة، وأمرت بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، و كلفت ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بالمرج بوصول طفل في العقد الأول من العمر، جثة هامدة وعلى جسده آثار تعذيب شديد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفي، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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