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الأرصاد: أمطار على السلوم ومطروح والإسكندرية تزداد حدتها بتقدم ساعات الليل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:38 م
الأرصاد: أمطار على السلوم ومطروح والإسكندرية تزداد حدتها بتقدم ساعات الليل أمطار فى مطروح - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم-مطروح -سيدى عبدالرحمن-الإسكندرية) ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد أن تزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات الليل لتكون رعدية أحيانا.
 

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

 

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة

 


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