اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: احتياطات قوية استعدادا للنوات وغدا يوم عمل طبيعى بالمدارس

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:48 م
محافظ الإسكندرية: احتياطات قوية استعدادا للنوات وغدا يوم عمل طبيعى بالمدارس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
رامى محيى الدين

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إن التغيرات المناخية غيرت مواعيد النوات، والنوات من الممكن أن تستمر أوقاتا أكثر، ونحن ملتزمون بما تخطرنا به الأرصاد الجوية، والتي تمدنا بمعلومات دقيقة جدا.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى: من الساعة 12 ستبدا الأمطار حتى الفجر، وستكون بسيطة إلى متوسطة، وتكون غزيرة في وقت الفجر، وستكون غزيرة أيام السبت والأحد، ونستعد للنوات قبلها بعدة أشهر، وحدثنا الصرف الصحى "اسطول السيارات وهذه السيارات تسلك الشنايش وتنقى المياه وتشفطها.
 
وتابع محافظ الاسكندرية، أن هناك إجراءات قبل كل نوة ونأخذ إجراءات احتياطية قوية جدا، ورئيس الشركة القابضة كان موجودا فى الإسكندرية، وتمم على السيارات والشنايش، وهناك 13 سيارة احتياطي موجودة بشركة الصرف الصحى ولدينا 103 نقاط ساخنة، تتجمع فيها المياه، وكان لدينا العام الماضى أكثر من 125 نقطة ساخنة والعدد قل بسبب المشروعات والإصلاحات وإن شاء الله هنكمل، ويتم التنسيق مع الشئون الصحية والإسعاف والمياه والكهرباء والشباب والرياضة وننسق مع التربية والتعليم، وغدا يوم عمل طبيعى في المدارس.
 
 

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اللواء محمد الشريف

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