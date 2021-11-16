إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز النوبارية بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماستر المتفرع من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، والمصابون هم: معوض حامد السيد، 25 عاما، ظريف عبد الصادق الصيفي، 55 عاما، محمد ناجح صديق، 16 عاما، فتحي السيد عبدالله، 48 عاما، جلال علي سالم، 58 عاما، محمد أشرف معوض، 36 عاما، محمد عزت صديق، 14 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية، مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.