إصابة 6 طالبات وسيدة فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 6 طالبات وسيدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة سرفيس مع أخرى ميكروباص أمام ميدان العبور بمدينة بني سويف، وجرى نقلهن إلى المستشفى.



تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة سرفيس مع أخرى ميكروباص أمام ميدان العبور بمدينة بني سويف.



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى فاطمة محمد محمود 43 سنة، وإسراء عبد الرازق عيد 19 سنة، وإيمان حسن حسين 21 سنة، وجيهان محمد عواد 21 سنة، وإسراء عبدالفتاح أحمد 19 سنة، وبسمة حفظي محمود 18 سنة، وعواطف عبدالتواب أحمد 19 سنة، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.