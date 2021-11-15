لحظة محاكمة 5 متهمين بقتل 3 شباب وسرقة هواتفهم ومبالغ مالية بالمنصورة..فيديو

الدقهلية شريف الديب

تعقد محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشار محمد كمال الخولى، والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر عماد حمدى الجميل، ورمضان الديسطى، أولى جلساتها لمحاكمة تشكيل عصابى مكون من خمسة أفراد من محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، لسرقة الدراجات النارية (التوكتوك) من الشباب سائقى تلك الدراجات، ليسهل التخلص منهم بقتلهم وسرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة والمبالغ المالية المحصلة من عملهم.

وتم تقديم المتهمين الخمسة للمحاكمة، وهم: محمد أحمد محمود محمد منصور 22 سنة مقيم بهيدة مركز ميت غمر، عبد الحواد عزت عبد الجواد مرجان 20 سنة طالب أزهرى مقيم بهيدة مركز ميت غمر، أحمد عابد ضيف الله عواد 26 سنة مندوب مبيعات مقيم منيا القمح شرقية، عمرو طارق خميس 22 سنة عامل بمعرض لبيع الدراجات النارية مقيم بالجيزة محمد ، أحمد مصلح أحمد حسن 22 سنة صاحب محل زيوت مقيم بالجيزة، وذلك بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات الناريه بالإكراه عن طريق القتل وسرقة هواتف المحمول والمبالغ المالية المحصلة من عملهم وارتكاب ثلاث جرائم قتل بمركز أجا بالدقهلية ومركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وقيامهم فى 29-30نوفمبر 2020 بقتل الطفل أحمد مصطفى محمد على فرج عمدا، بعد أن استقلوا برفقته دراجته النارية وما أن ظفروا به قام المتهم الأول بالضغط على عنق المجنى عليه وأحداث عدة إصابات أودت بحياة المجنى عليه وسرقة الدراجة النارية خاصته ومبلغ مالي والهاتف المحمول كما قتلوا الطفل سمير إيهاب عبدالحميد عبداللطيف وسرقة دراجته النارية والهاتف المحمول ومبلغ مالي بعد أن استقلوا برفقته وما أن ظفروا به قام المتهم الثالث بشل حركة يديه وقام المتهم الثانى بالتقاط حجر وضربه عدة ضربات وقيام المتهم الأول بالضغط بيديه باستخدام رباط حقيبته على عنق المجنى عليه قاصدا قتله.

كان المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية قد قرر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات من الأول حتى الثالث بتهمة القتل وسرقة الهواتف المحمولة والمبالغ المالية الخاصة بالمجنى عليه وإحالة المتهمان الرابع والخامس بتهمة إخفاء اشياء مسروقه وهى الدراجات النارية التى تم سرقتها من المجنى عليه

كما قرر نسخ صورة من أوراق القضية إلى نيابة ديرب نجم شرقيه لقيام المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل الطفل محمد مصطفى محمد مصطفى وسرقة الدراجة النارية خاصته فى دائرة مركز ديرب نجم.