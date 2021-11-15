اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 28 ألف قرص مخدر بقيمة مليوني جنيه غرب الإسكندرية

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 09:18 م
تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 28 ألف قرص مخدر بقيمة مليوني جنيه غرب الإسكندرية كلابشات
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 28 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.


وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائهما، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫240٫000– إثنان مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 


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