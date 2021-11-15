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المالية: إصدار 600 ألف فاتورة إلكترونية يوميا و55% من المنشآت غير مسجلة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 08:08 م
المالية: إصدار 600 ألف فاتورة إلكترونية يوميا و55% من المنشآت غير مسجلة مجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" فى بداية تطبيق المنظومة كان هناك 40 ألف فاتورة فى اليوم، ووصلنا حاليا حوالى 600 ألف فاتورة فى اليوم الواحد، بمعدل 16 مليون فاتورة فى الشهر، وحققنا أخر 4 شهور معدل نمو 25% مقارنة بالعام الماضى".

وأكد معيط، أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، واكتمال المنظومة الضريبية بالكامل وميكنتها إلكترونيا بالكامل، متابعا:" كما يتم العمل على الإيصال الإلكترونى لإنهاء ظاهرة عاوز تشترى بفاتورة ولا من غير، وتصبح جميع التعاملات على مرأى ومسمع المنظومة الجديدة، وذلك من خلال جهاز مشفر يعمل طوال الوقت لمنع التهرب الضريبى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

واستكمل وزير المالية:" تم شن عدد من الحملات على 14 ألف منشأة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بعد طلب بيانات حول المنظومة الضريبية، اتضح أن هناك 55% من أصل هذه المنشآت غير مسجلة لا تمتلك رخصة، وتم تحصيل 300 مليون جنيه من هذه القطاعات، ومن خلال المنظومة الجديدة رصد الكمبيوتر ثلاثة آلاف حالة تهرب ضريبى سددت هذه المنشآت 4 مليارات جنيه.


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