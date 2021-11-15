أمن الجيزة يلقي القبض على 21 متهما بالاتجار في المواد المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

قام ضباط مديرية أمن الجيزة بحملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة، واستهدفت الحملة عدة بؤر إجرامية، أسفرت عن ضبط 21 متهما بحوزتهم أقراصا مخدرة، واستروكس، وهيروين، وحشيش.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.