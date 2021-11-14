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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة بكارو بكفر الشيخ

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:46 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة بكارو بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

 

تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو على رافد الطريق الدولي بقرية تابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

 

وتبين من التقرير الطبي مصرع عرفه علي عبدالرحيم عتمان،26 سنه، من سيدي غازي، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، واصابة كلا من عصام سعيد حسانين، 50 سنه، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، وأحمد أحمد القفاص، 25سنه، باشتباه كسر في الركبة، وخميس السعيد المصري، 43 سنه، باشتباه كسر في العضد واشتباه كسر في الساق، وجاري تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.

 

 


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