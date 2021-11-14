اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

زى النهارده... الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام نادى الزمالك للحكم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 09:00 م
زى النهارده... الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام نادى الزمالك للحكم المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده من 6 سنوات يوم 14 يناير 2015، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تحجز محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك" للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك، والشروع فى قتل أحد العاملين به وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى، حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضًا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق، حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك.


الويت نايتس

اخبار الحوادث

محكمه الجنايات

اقتحام نادى الزمالك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة