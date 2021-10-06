اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عمومية كيما توافق على زيادة رأس مالها لـ8 مليارات جنيه وتعديل النظام الأساسى

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:24 م
عمومية كيما توافق على زيادة رأس مالها لـ8 مليارات جنيه وتعديل النظام الأساسى عماد الدين مصطفى - الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية كيما، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة الكيماوية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر، لـ8 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه، بعد تعديل المادة 6 من النظام الأساسي.
 
وحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 8 مليارات جنيه، كما حدد رأس مال الشركة المصدر، والمدفوع بمبلغ 5.9 مليار جنيه، بدلا من 4.4 مليار جنيه،  موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة 5 جنيهات لكل سهم.
 
وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية، فإن جميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل للشركة القابضة الكيماوية والمساهمين حسب حصة كل جانب.
 
 

الوقائع المصرية

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القابضة الكيماوية

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