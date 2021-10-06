البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3607 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4532 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 6400 سهم، 92 مليون سهم، 68.8 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الكابلات الكهربائية المصرية 126.2 مليون سهم، 874.1 مليون سهم، 63.8 مليون سهم، 352.1 مليون سهم، 930.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنلوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1500 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 30 ألف سهم، 50 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باند"، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 5435 سهم، 126.2 مليون سهم، 874.1 مليون سهم، 63.8 مليون سهم، 352.1 مليون سهم، 930.1 مليون سهم، 91.7 مليون سهم، 68.8 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، شراء أسهم خزينة عدد 18 ألف سهم تمثل نسبة 0.032% من رأسمال الشركة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

في سياق آخر أعلنت الشركة العقارية للبنوك الوطنية، صدور حكم لصالح ميد بنك بإلزام الشركة بمبلغ 6.5 مليون جنيه في الدعوى رقم 118 لسنة 2021 دعوى حساب ضد ميد بنك تجاري جنوب الجيزة الابتدائية، والدعوى رقم 3561 لسنة 2021 محكمة جنوب الجيزة الابتدائية المرفوعتين من الشركة ضد ميد بنك ببطلان الحكم رقم 3113 لسنة 2019 محكمة القاهرة الاقتصادية واستئنافه رقم 707 و744 لسنة 12 قضائية اقتصادي.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن المساهم محمد أبو زيد محمد عضو مجلس إدارة الشركة، قد تصالح بمخالفات مالية التي سبق أن تم القبض عليه بناءً عليها، ووضعه بالشركة كما عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.