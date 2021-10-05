أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-10-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 697.379 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تغلق 697 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 697.379 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1%، والعرب على 1.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 19.4 مليون جنيه، 472.5 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

صفقات بايونيرز أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، لعدد 352.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.3 مليون جنيه للأولى، وعدد 126.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 106.3 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، لعدد 352.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.3 مليون جنيه للأولى، وعدد 126.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 106.3 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

إجازة رسمية قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11285 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 578.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 5.75 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 4764 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، شراء أسهم خزينة عدد 2000 سهم تمثل نسبة 0.0036% من رأسمال الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين.

إميرالد للتطوير أعلنت شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، تغطية الاكتتاب الخاص بالشركة بنسبة 190%، وتم التخصيص بمعرفة مدير الطرح لعدد 29.25 مليون سهم بقيمة 1.28 جنيه للسهم، وسيتم رد باقي المبالغ للمكتتبين من خلال شركات السمسرة المكتتب فيها.