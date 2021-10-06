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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 10:23 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12839 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4091 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3607 نقطة.
 
 
 
 

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