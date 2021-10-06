اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 08:08 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بختام تعاملات الأسبوع

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:53 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3608 نقطة.
 
 

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