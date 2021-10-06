أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.33 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.09 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.71 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​​​سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 211.91 ريال سعودى.بنحو 211.75 ريال

بنحو 194.10 ريال

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر أوقية الذهب

بنحو 185.28 ريالبنحو 158.81 ريالبنحو 123.52 ريالبنحو 6,585 ريال