أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

كتب: سماح حمدى

شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، ويستقر أيضا 1 جنيه مصرى عند سعر 0.24 ريال سعودى، فى حين ارتفع دولار أسترالى لـ 2.73 ريال سعودى مقابل سعره بالأمس كان بـ 2.72 ريال سعودى، فى حين انخفض سعر 1 يورو لـ 4.35 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.36 ريال سعودى ، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.35 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.73 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.