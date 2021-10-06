أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عدداً من الأخبار الهامة، لعل أبرزها ما شهدته البورصة العالمية من ارتفاع في سعر النفط وهبوط في أسعار الذهب، وشهد الذهب هبوط في البورصات العالمية إلى مستويات 1748 دولار وفي مصر تراجع الذهب إلى 768 جنيها.

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل83.08 دولار

سجلت أسعار النفط اليوم، 83.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.43 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ارتفعت لليوم الخامس على التوالي، لتصل لأعلى مستويات لها منذ عام 2014، وذلك علي خلفية المخاوف المتعلقة بامدادات الطاقة.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت المكاسب الأسبوعية الرابعة لها على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية السادسة له علي التوالي.

الضرائب: اجتماعات مع الممولين والمحاسبين لتذليل صعوبات تشغيل المنظومة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى والتعرف على المشاكل التى تواجهه، تقوم المصلحة بعقد إجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.

وأوضح عبد القادر أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد إجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التى تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم ، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات .

وأشار عبد القادر إلى أنه من خلال هذه الإجتماعات والتى يتم عقدها بشكل اسبوعى، يتم توضيح ضرورة إستفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين للإستفادة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2020 ، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .

وشدد عبد القادر على ضرورة سرعة عرض المشكلات التى يتم مناقشتها خلال هذه الإجتماعات، مع إتخاذ اللازم لحلها فورًا، والإستمرار فى عقد هذه الإجتماعات مع باقى مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها

إصدار دليل قواعد المنشأ الانتقالية الأورومتوسطية الجديدة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً، مشيرةً إلى أن إعداد هذا الدليل تم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع الاتفاقيات التجارية والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وقالت الوزيرة إن مصر انتهت مؤخراً من المفاوضات الخاصة بملحق قواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع في إطار المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطي والتي صادقت عليها مصر خلال عام 2013 وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتبسيط قواعد المنشأ الأورومتوسطية على المصنعين والمصدرين المصريين، حيث تضمنت تعديلات القواعد الجديدة إلغاء ازدواجية وتعدد القواعد للسلعة الواحدة للعديد من البنود السلعية وتوحيد النسب الخاصة بالمكون الأجنبي لأغلب السلع الصناعية فضلاً عن إيجاد قواعد بديلة عديدة لبعض السلع يمكن للمصنعين الاختيار فيما بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة.

وأضافت أن ممثلي الصناعة المصرية ساهموا بشكل كبير في كافة مراحل التفاوض عن طريق استطلاع آرائهم في جميع مشاريع القواعد المقترحة بما يعكس مصالحهم الصناعية في الاتفاق، لافتةً إلى أن تطبيق هذه القواعد على النحو الصحيح سيسمح للسلع المصرية أن تتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة.

طرح 17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الطرح الأول لعدد ١٧ تجمعا تنمويا ( سكنيا وزراعيا )، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد ١١١٤ فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة ٢٠٠ م٢، و ٥ أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، وفقا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الطرح الأول لـ ١٧ تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بها.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg وذلك بداية من اليوم، الموافق ٦ أكتوبر الجاري حتى ٥ نوفمبر المقبل، ويتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من ٦ أكتوبر الجاري وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب: حرصا على دعم ومعاونة المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار لتوفير كافة أنواع الدعم المطلوب لمعاونة المواطنين في عملية التقديم، حيث يمكن التواصل مع تلك الغرفة للحصول على الدعم المطلوب من خلال الأرقام التالية ( ٠١٠٠٤١٤٥٨١٦ / ۰۱۰۰٢٢٨٣٦١٦ / ۰۱۱۲۰۰۳۳۳۰ / ۰۱۰۰۰٥۲۰۰۱۰ ).

وأشار إلى أنه تمت إتاحة ٣ مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات الكترونيا، موزعة كالاتي: مكتبان بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (أحدهما لمحافظة شمال سيناء والآخر لمحافظة جنوب سيناء)، ومكتب بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

كما ستتم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بكافة مراكز المدن التابعة لهما للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12839 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3607 نقطة.