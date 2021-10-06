ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل83.08 دولار والخام الأمريكي بـ 79.43 دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 83.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.43 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ارتفعت لليوم الخامس على التوالي، لتصل لأعلى مستويات لها منذ عام 2014، وذلك علي خلفية المخاوف المتعلقة بامدادات الطاقة.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت المكاسب الأسبوعية الرابعة لها على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية السادسة له علي التوالي.

وأعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي من 942 ألف برميل في اليوم خلال أكتوبر الجاري إلى 952 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل، وذلك حسبما تقرر في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون للدول المصدرة للنفط في المنظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك ،وذلك وفقا ل"أ ش أ".