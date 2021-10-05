مجلس الوزراء يوافق على إزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض بـ7 محافظات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 14 من قطع الأراضي، بمحافظات: الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة من أجله لكونها أصبحت داخل الكتلة السكنية، على أن يعاد تخصيصها لصالح مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبيعها وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والاستفادة من عائد البيع في تنفيذ مشروعات جديدة للنهوض بقطاع البحوث الزراعية.
مجلس الوزراء يوافق على إزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض بـ7 محافظاتالثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:05 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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