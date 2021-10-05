صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.77% رابحًا 88.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.53 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% خاسرًا 28.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2783.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.63 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% خاسرًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7688.54 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.77% رابحًا 88.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% رابحًا 67.36 نقطة ليغلق عند مستوى 23714.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.9 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.79%، أعقبه قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 1.56%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاعي التأمين والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.41%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.03%، فيما تراجع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 61 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 4.04%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.70%، وتراجع 128 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.03%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.77%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 746.8 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.02% خاسرًا 28.75 نقطة ليغلق عند مستوى 2783.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.8 مليون سهم محققة ما قيمته 234 مليون درهم من خلال تنفيذ 3162 صفقة لعدد 35 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاعي العقارات والسلع بنسبة 0.16%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.12%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9 ملايين ورقة بقيمة 120.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.94%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7688.54 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.388 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 255.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 8254 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.74%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.71%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 12.03%، ثم سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 9.52%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 8.97%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 360.3 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 520.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 31.56% بضغوط هبوط أسهم مصرف السلام-البحرين، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.19%، 1.06%، 0.45%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.54%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 17.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.



بورصة الكويت وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6876.67 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسرًا 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7488.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.73 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 9.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5931.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 500.6 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.2 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.14%، 0.10%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي.