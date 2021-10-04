صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الاثنين..وهبوط أسواق الإمارات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% رابحًا 13.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11466.91 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحًا 3.8 نقطة ليغلق عند مستوى 1708.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.75% خاسرًا 21.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2812.14 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.27% خاسرًا 20.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7698.257 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.12% رابحًا 13.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11466.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% خاسرًا 39.15 نقطة ليغلق عند مستوى 23647.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 198 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاعي النقل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.19%، 1.10%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.89%.

وقفز 46 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.07%، ثم سهم "صدق" بنسبة 3.84%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 3.51%، وتراجع 147 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت نجران" بنسبة 4.25%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 4.04%، ثم سهم "معادن" بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 810.8 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحًا 3.8 نقطة ليغلق عند مستوى 1708.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 727.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.12%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 19.89% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنسبة 2.94%، 1.2%، 0.5%، 0.2%، على التوالي.

كما صعد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 15.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.71%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، وهبط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.45%.



بورصة دبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.75% خاسرًا 21.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2812.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.9 مليون سهم محققة ما قيمته 148.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3052 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.08%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.25%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.46%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 12.34%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.84%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.2 مليون ورقة بقيمة 28.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسرًا 20.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7698.257 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.390 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 264.8 مليون سهم بقيمة 2 مليار درهم عبر تنفيذ 8427 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.7%، 0.69%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.26%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 3.94%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 9.3%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.36%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 419.6 مليون درهم.



بورصة الكويت فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرًا 1.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6878.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسرًا 7.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7497.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 14.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.70 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 16.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5922.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 534.5 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16597 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي.