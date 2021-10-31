هل تناول اللبن الرائب يقلل من أعراض القلق؟.. اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

أكد الباحثون، أن الحصول على البروبيوتيك لا ينظم فقط بكتيريا الأمعاء، تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء التي تؤدي وظائف رئيسية في جهاز المناعة والتمثيل الغذائي، ولكن أيضًا يحسن وظائف المخ ، وبالتالي يقلل من القلق، وتشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن الاضطرابات العقلية يمكن علاجها من خلال تنظيم الجراثيم المعوية ، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

البروبيوتيك هي كائنات حية توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة المعروفة أيضًا باسم البكتيريا "الجيدة" أو "الصديقة" لأنها تحارب البكتيريا الضارة وتمنعها من الاستقرار في الأمعاء، مثل اللبن الرائب والزبادى.

وجد الباحثون من كلية الطب بجامعة شنجهاي جياو تونغ، أن ميكروبيوتا الأمعاء يمكن أن تساعد في تنظيم وظائف المخ من خلال شيء يسمى" محور الأمعاء والدماغ، وللوصول إلى هذا الاستنتاج ، راجع الباحثون 21 دراسة شملت 1503 أشخاص بشكل جماعي.

وجد الفريق أن مكملات البروبيوتيك في سبع دراسات ضمن تحليلهم تحتوي على نوع واحد فقط من البروبيوتيك ، واستخدمت دراستان منتجًا يحتوي على نوعين من البروبيوتيك ، والمكملات المستخدمة في الدراسات الخمس الأخرى تضمنت ثلاثة أنواع على الأقل.

بشكل عام ، أظهرت 11 دراسة من أصل 21 تأثيرًا إيجابيًا على أعراض القلق من خلال تنظيم الجراثيم المعوية ، مما يعني أن أكثر من نصف (52٪) الدراسات أظهرت أن هذا النهج فعال.

من بين 14 دراسة استخدمت البروبيوتيك كتدخل ، وجد أكثر من الثلث (36 %) أنها فعالة في الحد من أعراض القلق ، في حين أن ست من الدراسات السبع المتبقية التي استخدمت غير البروبيوتيك كتدخلات وجدت أنها فعالة بمعدل يبلغ 86 %.

اقترحت مراجعة الدراسات المنشورة في مجلة الطب النفسي العام "الأشخاص الذين يعانون من أعراض القلق قد يتم مساعدتهم من خلال اتخاذ خطوات لتنظيم الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم باستخدام الأطعمة والمكملات الغذائية غير الحيوية ".

بالإضافة إلى استخدام العقاقير النفسية للعلاج ، "يمكننا أيضًا التفكير في تنظيم الفلورا المعوية للتخفيف من أعراض القلق" ، كما قال الباحثون.