هتقوى النظر والمناعة.. فوائد لا تعرفها عن الكزبرة

كتبت هند عادل

الكزبرة من التوابل الخضراء ذات الرائحة والطعم المميز ولها العديد من الفوائد الصحية ، تعتبر الكزبرة الطازجة مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم وفيتامين أ وب وج ، وك ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والصوديوم ، والكالسيوم، يمكن أن يكون للكزبرة تأثير مضاد من خلال التصرف كمدر للبول ، وهو مكون يساعد على طرد الصوديوم الإضافي من الجسم وهو مركب يرفع ضغط الدم، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الفوائد الصحية لأوراق وبذور الكزبرة الطازجة بما يلي:





انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب: غالبًا ما تُعزى أمراض القلب إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون للكزبرة تأثير مضاد من خلال التصرف كمدر للبول ، وهو مكون يساعد على طرد الصوديوم الإضافي من الجسم وهو مركب يرفع ضغط الدم.

تعزز المناعة: في أوقات فيروس كورونا ، عندما تكون للمناعة أهمية قصوى ، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة أن تقدم بعض المساعدة تساعد مركبات مثل تيربينين وكيرسيتين وتوكوفيرولس في محاربة الجذور الحرة وتساعد على تعزيز المناعة للحفاظ على خطر الإصابة بالعدوى.

إدارة أفضل لمستويات السكر في الدم: بالنسبة لمريض السكري ، تعد إدارة مستويات السكر في الدم مهمة شاقة ، أظهرت التجارب أن الكزبرة تنشط الإنزيمات التي تساعد الجسم على امتصاص الجلوكوز بشكل أكثر فعالية يمكن أن يساعد ذلك بمرور الوقت في إدارة سكر الدم بشكل أفضل لمرضى السكري.

رؤية أفضل: تعتبر أوراق الكزبرة مصدرًا غنيًا بفيتامين أ ، وهو عنصر غذائي يمكن أن يساعد عند دمجه مع مضادات الأكسدة في تحسين الرؤية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التهاب الملتحمة واضطرابات البصر التنكسية المرتبطة بالعمر ، يمكن للكزبرة أن تساعد في الشفاء.

يحسن صحة الأمعاء والجهاز الهضمي: الزيت المستخرج من بذور الكزبرة مرتبط بتحسين وأسرع عملية الهضم. وفقًا لدراسة ، فإن 30 قطرة من الأدوية العشبية التي تحتوي على الكزبرة أدت إلى تحسن كبير في الشعور بعدم الراحة في البطن لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.