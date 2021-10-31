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سقوط شخص هارب من حكم بغرامة 2.5 مليون جنيه في منشأة ناصر

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:48 ص
سقوط شخص هارب من حكم بغرامة 2.5 مليون جنيه في منشأة ناصر متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مبانى، بغرامة مالية بلغت 2,5 مليون جنيه، مختبئا في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المطلوب التنفيذ عليهم فى القضايا المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مبانى" والمقضى فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت (2,5 مليون وخمسمائة ألف جنيه).

 

بمواجهة المتهم المذكور بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

هارب من احكام

منشاة ناصر

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