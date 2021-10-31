اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 أكتوبر 2021 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر لجلسة 7 نوفمبر

الأحد، 31 أكتوبر 2021 03:30 م
تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر لجلسة 7 نوفمبر المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة  7 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.


الانضمام للاخوان

تعذيب مواطن

الجنايات

قضايا الإخوان

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة