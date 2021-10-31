بيع صقر نادر بمزاد علنى فى ليبيا بحوالى 8 ملايين جنيه مصرى.. صور وفيديو

كتب أحمد جمعة

اشترى تاجر ليبى يدعى محمد السعداوى، مساء اليوم الأحد، نوع نادر من الصقور (بحرية) فى مزاد علنى بمدينة طبرق، وذلك نظير مبلغ 2 مليون و250 ألف دينار ليبى (7.76 ملايين جنيه مصري) وهو أغلى صقر يتم بيعه بهذا المبلغ فى ليبيا خلال السنوات الماضية.



صقر نادر فى ليبيا

وأكد الاعلامى الليبى حسن البكوش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد كبير من أبناء الشعب الليبى فى المنطقة الشرقية يحرصون على اصطياد أنواع من الصقور النادرة خاصة فى جنوبى بنغازى وطبرق خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، لافتا إلى وجود عدد كبير من التجار يتنافسون على شراء هذه الصقور فى مزاد علنى يتم تنظيمه بحضور عدد من التجار، موضحا أن مواصفات الصقر مميزة حيث يبلغ عرضه 16 سم فى طوله الذى يبلغ تقريبا 16 سم.

بيع صقر نادر فى ليبيا

وتحرص عدد من الدول على منح الصقر جواز سفر وتوضع شريحة إلكترونية داخل صدره بها كل المعلومات، وتعد الصقور طيور مهاجرة وهى ثروة للصياد الذى يجتهد لاصطياد أنواع نادرة.



بيع صقر نادر فى ليبيا بحوالى 8 مليون جنيه

وتعتبر ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة حيث تحتوى ليبيا على أكثر أنواع الطيور الجارحة مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التى تتكاثر فى شرق والجنوب الليبى مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

تعد الطيور الليبية هى من الأغلى فى العالم ويصل سعرها إلى 500 ألف دينار ليبى (360 ألف دولار)"، حيث تم بيع صقر عام 2017 منن نوع فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبى (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبى (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضى بقيمة 120 ألف دينار ليبى (86 ألف دولار)".

وتواجه الطيور البرية النادرة فى ليبيا اليوم خطر الانقراض بسبب الصيد المنفلت والصيادين الذين يدخلون بدون أذن السلطات الليبية.