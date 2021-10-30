معلومة قانونية.. كيف يمكن تقليل مدة عقد الإيجار القديم؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة، إلى 3 سنوات، طبقاً لقانون الإيجار القديم، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية رأى القانون فى تلك الحالة، والحالات التى يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار.

يقول المحامى خالد محمد، إنه ورغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون.

فيتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي "كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس"، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.

وأضاف المحامى بالنقض، أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات هى:-

1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.

2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.

3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.