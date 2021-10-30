مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل حفل عرس في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية مصرعه، بعد أن أصيب بطلق ناري في حفل عرس أثناء الاحتفال بالزفاف.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروة العام، بوصول شاب مصاب بطلق ناري باليد، والجانب الأيسر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة أحمد الـ 23 سنة، أثناء تواجده بحفل عرس.

وأثناء الاحتفال أطلق أحد الحضور طلقا ناريا أصاب الشاب بالخطأ، وقد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة عقب دخوله المستشفي نتيجة حدث هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد، وبطريق الخطأ.