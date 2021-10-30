اليوم السابع
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شقيقان يكشفان تفاصيل سقوطهما بـ 35 طربة حشيش وسلاحين ناريين فى الصف

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:00 ص
شقيقان يكشفان تفاصيل سقوطهما بـ 35 طربة حشيش وسلاحين ناريين فى الصف مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف شقيقان تم ضبطهما وبحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش وسلاحين ناريين، في الصف بمحافظة الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستخدامهما دراجة بخارية في التنقل بين عملائهما بعد التواصل معهم هاتفيا، لتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشارا إلى استخدامهما الدروب الصحراوية في لقاء عملائهما.

وذكر الشقيقان أنهما يستخدمان السلاحين المضبوطين بحوزتهما في الدفاع خلال ترويج المضبوطات، وأرشدا عن مصدر الحصول على المواد المخدرة والسلاحين.

وقال المتهمان إنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مستغلين المنطقة الصحراوية بالصف، لاستلام المواد المخدرة، وتخزينها لحين التواصل مع عملائهما لترويجها، وذكرا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة الاتجار.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط شقيقين في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الصف.

بإعداد كمين لهما، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، وبندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مركز الصف

عقوبة المخدرات

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امن الجيزة

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