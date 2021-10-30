دعوى جديدة لـ محمد مجاهد يطالب فيها بوقف نتيجة انتخابات "سموحة"

كتب أحمد عبد الهادي

أقام محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة في الانتخابات المقبلة، دعوى مُستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطلب وقـف تنفيـذ قـرار الجهـة الإداريـة ( وزارة الشباب والرياضـة، ومديرية الشباب والرياضـة بالأسكندرية، واللجنـة الأوليمبيـة)، بـإعلان نتيجـة انتخابـات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي، وكـذا وقـف تنفيـذ اعتمـاد تلك النتيجـة لـبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم 29-10-2021 .

ولعـدم إدراج أسـم المـدعي محمـد السيد محمـد مجاهـد ، ضمن قائمـة مرشحي النـادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المـدعـي فـي الـدعويين رقمـي 57 و898 لسـنة 76 ق والأحكـام المستعجلة الصـادرة فـي الإشـكالات أرقـام 4929 و 4992 و 5510 لسـنة 76.

ولعـدم استبعاد أسـم محمـد فـرج عـامـر مـن قائمـة المرشحين علـي منصب رئاسـة النـادي بالمخالفة لقرار اللجنـة الإستشارية الصادر بالشـق العاجـل مـن الـدعوي التحكيميـة رقـم 36 لسنة 5 ق 2021 ، ومـا يتـرتـب علـي هذا القرار مـن أثـار وأخصها إعادة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العاديـة وفـق أحكـام المـادة 7 مـن قـانون الرياضـة رقـم 71 لسنة 2017 ، وكـذا المـادة 13-5 مـن لائحة نادي سموحة الرياضي وبعـدم إدراج أسم محمد السيد محمـد مجاهـد ضـمن قائمة المرشحين لنـادي سموحـة الرياضـي و الاجتمـاعي عـن دورته 2021-2025، وتنقيـة القائمـة مـن أسـم محمـد فـرج إبـراهيـم عـامر .