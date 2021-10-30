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تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:35 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، فى أوسيم.

تم القبض على المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط أحد الأشخاص "عاطل" سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه في ترويج الممنوعات بين عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من الإيقاع به، والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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مخدرات

هيروين

أوسيم

تجارة المخدرات

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