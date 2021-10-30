احذر هذه الأطعمة قد تسبب الإصابة بالخرف.. أبرزها الكربوهيدرات المكررة

كتبت مروة هريدى

الخرف هو مصدر قلق متزايد بين كبار السن، ويسبب ضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة، وهو لا يعتبر مرضًا محددًا، إنما مجموعة من الشروط التي تضعف القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات، ويمكن أن تزيد العديد من العوامل من خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر والنظام الغذائي ونمط الحياة، ويمكننا بالتأكيد التحكم في عاداتنا الغذائية لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف



لقد ثبت أن تناول الوجبات السريعة والأطعمة منخفضة العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق والتوتر والاكتئاب، وبالمثل، يمكن للعادات الغذائية غير الصحية أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالخرف، حيث وفقًا لبعض الدراسات، فإن الكربوهيدرات المكررة من أسوأ الأطعمة التي تسبب الخرف.

ما مدى ضرر الكربوهيدرات المكررة على الخرف



تعتبر الكربوهيدرات المكررة ضارة بالصحة لأنها تزيد من مستويات الجلوكوز في الجسم، وتشير الدراسات إلى أن التقلبات المتكررة في مستوى السكر في الدم بمرور الوقت يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض السكري من النوع 2.

تشير دراسة سابقة أيضًا إلى أن تشخيص الإصابة بمرض السكري يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن النتيجة الجديدة أوضحت أن ارتفاع مستويات سكر الدم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الدماغ حتى بدون الإصابة بمرض السكري.

لذلك، تحتاج إلى تقليل المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر مثل الخبز والمكرونة والبيتزا والبسكويت، استبدلها بالطعام المصنوع من الحبوب الكاملة والغنية بالألياف، إلى جانب ذلك، أضف المزيد من الخضار والفواكه والبقوليات إلى نظامك الغذائى.

اللحوم الحمراء، حيث يجب تناولها أقل من أربع مرات في الأسبوع

الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة

تناول الجبن مرة واحدة فقط فى الأسبوع